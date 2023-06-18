مسيرة بالسيارات بالعريش لأنصار الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية

احتفل العشرات من أنصار الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية في سيناء بمسيرة بالسيارات طافت شوارع العريش.

وقال تيسير فايز، أحد التجار الداعمين لقائمة معًا أفضل، لـ«الوطن»، إنّ المسيرة طافت بشوارع العريش، ومن المنتظر أن تطوف في شوارع مدينة الشيخ زويد.

وحصلت قائمة «معًا لمستقبل أفضل» على أعلى أصوات التجار في انتخابات الغرفة التجارية التي أقيمت أمس في شمال سيناء.

قائمة معا لمستقبل أفضل

وتضم قائمة معا لمستقبل أفضل كلا من عزيز مطر عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي حصل على 601 صوتا، ومحمد قويدر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحصل على 644 صوتا، وشريف مصباح حصل على 569 صوتا، ومحمد أبوحمده حصل على 482 صوتا، وإسماعيل هبش حصل على 424 صوتا، وسعد الغول حصل على 494 صوتا، وإسلام الشوربجي حصل على 528 صوتا.

2500 تاجر من لهم حق التصويت بشمال سيناء

وبحسب بيان للغرفة التجارية في شمال سيناء، بلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات 2500 تاجر، وأجريت الانتخابات في 3 لجان انتخابية مقر جمعية رعاية الطلبة بالعريش وهي لجنة خاصة بتجار مناطق الشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.