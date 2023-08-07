حوادث اليوم: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع.. وضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأسفرت جهودهم في كل محافظات الجمهورية عن ضبط عدد من الخارجين على القانون وتحرير عدد من القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أبرز ضبطيات حملات الداخلية

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أبرز الضبطيات التي أسفرت عنها حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تنفيذ 83 ألف حكم قضائي متنوع

وقامت الحملات الأمنية في مختلف المحافظات بضبط 312 قضية مواد مخدرة بإجمالي 344 متهما وتنفيذ 83 ألفا و696 حكما قضائيا متنوعا، بالإضافة إلى ضبط 20 متهمًا وهاربًا، كما جرى ضبط 17 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مواد مخدرة بـ2 مليون جنيه

وفي محافظة دمياط، تمكنت حملات رجال الشرطة من ضبط سيدة وشخص آخر بحوزتهما مواد مخدرة بلغت قيمتها 2 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير 3 آلاف مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

أما عن الإدارة العامة للمرور، فقد تمكنت حملاتها على كافة الطرق والمحاور الرئيسية من تحرير 3006 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، بالإضافة إلى ضبط 709 مخالفات لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.