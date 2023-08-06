«الداخلية»: ضبط 312 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 312 قضية مواد مخدرة بإجمالي 344 متهما، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 124 قطعة سلاح ناري بحوزة 101 متهم.

تنفيذ 83 ألف حكم قضائي

وجرى تنفيذ 83 ألفا و696 حكما قضائيا متنوعا، منها 333 حكما جنائيا، و27 ألفا و222 حكم حبس جزئي، و4494 حكم حبس مستأنف، و40 ألفا و800 حكم غرامة، و10 آلاف و847 مخالفة.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 20 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 17 متهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 225 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 21 ألفا و724 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، جرى فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.