«الشباب والرياضة» توضح شروط الاشتراك في «عاملة شغل» لتدريب 1500 فتاة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إطلاق مبادرة تحت عنوان «عاملة شغل» للتدريب بالتعاون مع مؤسسة إنجاز مصر من أجل تدريب الفتيات علي اقتحام سوق العمل.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز تفاصيل «عاملة شغل» وفق المعلن من قبل وزارة الشباب والرياضة.

مبادرة عاملة شغل

تأتي مبادرة «عاملة شغل» من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» وبرعاية كبرى الشركات في السوق المصرية.

تسعى المبادرة إلى تدريب نحو 1500 فتاة على اقتحام سوق العمل خاصة في مجال الشركات الغذائية.

- المبادرة تتم من خلال المشاركة في 12 ورشة عمل حول آليات سوق العمل كمرحلة أولى، بدءًا من المشروع، ثم معسكر مغلق للمتميزين في المرحلة الأولى.

كما تضم مبادرة عاملة شغل 18 ورشة عمل عن المبيعات والتوريدات الصناعية، ما يُؤهل الفتيات للتنافس على 300 وظيفة في الشركات الراعية للحدث .

شروط الالتحاق في مبادرة «عاملة شغل»

- هذا البرنامج متاح للخريجات اللاتي سيتخرجن عام 2023 من الهندسة والتجارة وعلوم الكمبيوتر والدراسات ذات الصلة.

- التفرغ لمدة البرنامج لتحقيق أعلى استفادة.

- مقيمة في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا والمنيا.

مراحل برنامج «عاملة شغل»

- مرحلة الاستعداد للعمل يضم 1200 مشاركة.

- مرحلة التدريبات التقنية والزيارات الميدانية 550 مشاركة.

- مرحلة المعسكر التدريبي للتوظيف 250 مشاركة.

- مرحلة منتدى التوظيف متاح لكل المشاركات بالبرنامج.

- مرحلة التوظيف ستحصل 46 خريجة على فرصة للتدريب في قطاع المبيعات بالتجزئة وقطاع التكنولوجيا في احدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر وستحصل 100 خريجة على فرص تدريب وفرص عمل في بيسيكو وأكبر الشركات في السوق المصري.