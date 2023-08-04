«الشباب والرياضة» بالإسكندرية: تنفيذ تدريبات منشطي الأحياء على شاطئ سبورتينج

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن منشطى الأحياء السكنية يواصلون تدريباتهم صباح الجمعة، وسط طقس مشرق وخلاب على شاطيء البحر الأبيض، وبمشاركة 120 شاب وفتاة، بهدف نشر الرياضة وتشجيع المواطنين على ممارستها على الشواطئ في الصباح الباكر.

تدريبات صباحية على شاطىء سبورتنج بشرق الإسكندرية

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تدريبات اليوم أجريت على شاطىء سبورتنج بشرق الإسكندرية، لتعزيز المشاركات المجتمعية للنشىء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، موضحة أن هذه الأنشطة تشرف تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ممثلة فى «الإدارة العامة للرياضة».

أهداف مشروع منشطي الأحياء السكنية

أضافت «الشريف» أن مشروع منشطي الأحياء السكنية ينفذ منذ أكثر من أربع سنوات، ووهو أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، منوهة إلى أنه تقام تدريبات منشطي الأحياء السكنية على الشواطئ والأماكن المفتوحة لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة فى أى مكان مناسب.