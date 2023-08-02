جامعة سمنود التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع «الشباب والرياضة»

وقع الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ومديرية الشباب والرياضة، ووقع البروتوكول، يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وذلك بحضور الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

الاستفادة من المنشآت والإمكانيات المتاحة بالهيئات

وأوضح رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن مجالات التعاون ستشمل تعظيم الاستفادة من المنشآت والإمكانيات المتاحة بالهيئات الشبابية والرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، بما يتيح الرعاية الكاملة لشباب الجامعة في شتى المجالات لبناء مواطن صالح قادرعلى العطاء والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التعاون المشترك من خلال تطوير الخدمات المجتمعية في مجالات الأنشطة الثقافية والفنية والتنمية البشرية والحاسب الآلي، وتحقيق الرعاية الصحية السليمة من خلال تقديم أنشطة رياضية تهدف إلى بناء القوام السليم من خلال إعداد دوريات رياضية في ألعاب «كرة القدم -كرة الطائرة – تنس الطاولة-وغيرها»، وإتاحة الفرصة للشباب من خلال المشاركة في أنشطة البرلمان والتعليم المدني لتنمية القدرة الحوارية لدى الشباب والمشاركة في صناعة القرار والإنخراط بين شرائح المجتمع وتنمية الوعي السياسي وترسيخ القيم الديمقراطية.

وتحقيق التعاون المشترك في مجال رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة، من خلال البرامج والأنشطة المدرجة بخطة الشباب والرياضة في الدولة، التي تسهم في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المصري، واكتشاف المواهب الرياضية والفنية والثقافية لدى الشباب وتحقيق طموحهم واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة، والعمل على تهيئة البيئة الجامعية والمجتمعية السليمة لدعم المواهب الطلابية، والمساهمة في إثراء الوعي الثقافي لدى الشباب وتنشيط الفكر والإبداع والحرية من خلال الرحلات التثقفية رحلات (اعرف بلدك)، وصالونات ثقافية ومهرجانات واحتفالات فنية وورش عمل حرفية ومعارض تسويق للفتيات من أبناء الغربية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا في كل ما يتعلق بالابتكارات الأولية للشباب وريادة الأعمال، واحتضان المشروعات الناشئة المتميزة والأفكار المبتكرة من خلال الدعم المادي واللوجستي لهم لتنفيذ النماذج، الذي يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تدريب وتأهيل الشباب.

بناء شخصية الإنسان

وأشاد «الديب» بدور جامعة سمنود سعيها الدائم لبناء شخصية الإنسان المصري، من خلال الأنشطة المستمرة في كافة المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، وأكد أن مديرية الشباب والرياضة تمد يد العون للجامعة للمساهمة والمشاركة في تنمية قدرات طلاب الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة سمنود قد عقدت العديد من البروتوكولات، أبرزها مع جامعات طنطا وكفر الشيخ والمنصورة الجديدة وشركة مصر للغزل والنسيج، ومجمع عمال مصر، وشركة مضارب الغربية، ومصانع عقل للصناعات المغذية للسيارات، وشركة ملامح للملابس الجاهزة، وشركة سمنود للنسيج والوبريات، وشركة الإسكندرية لمنتجات المطاط والبلاستيك، وجميعة النهضة للتنمية، كما جرى توقيع بروتوكول تحالف إقليم الدلتا بالشراكة مع 14 جامعة بالإقليم.