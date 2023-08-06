«الوثائقية» تعرض الجزء الثاني من فيلم «أسامة أنور عكاشة» الليلة

أعلنت القناة الوثائقية، عرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة، الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك عبر شاشتها، ليواصل ما قدمه الجزء الأول.

ويقدّم فيلم أسامة أنور عكاشة، توثيقا للنجاح الكبير الذي حققه الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كمؤلف وكاتب سيناريو في العديد من الأعمال الدرامية التي قدمها على مدار تاريخه الفني.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم أسامة أنور عكاشة

ويتطرق الفيلم للثنائيات التي شكلها المؤلف أسامة أنور عكاشة خلال مشواره الفني مع عدد من المخرجين، منهم محمد فاضل وجمال عبدالحميد وعدد آخر من المخرجين.

كما يشهد الجزء الثاني من العمل، حضورا لعدد من الفنانين منهم إلهام شاهين، ولوسي، وصابرين، وعبدالعزيز مخيون، والمخرج جمال عبدالحميد والمخرج رؤوف عبدالعزيز.