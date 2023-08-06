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«البيئة» تصدر قرارا بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع

كتب:

منة عبده
04:01 م | الأحد 06 أغسطس 2023
الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة

الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، القرار رقم 242 لسنة 2023 والصادر بتاريخ 1-8-2023 ولصالح العمل ومقتضياته اعتبارا من 6-8-2023 وحتى 30-9-2023، يخصص يوم الأحد من كل أسبوع ليكون العمل فيه (on line) بجميع القطاعات والإدارات في الوزارة والأجهزه التنفيذية التابعة لها، حيث يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 249 بتاريخ 27-7-2023.

ويستثنى من القرار عدّة إدارات نظرا لطبيعة العمل الخاصة بهم، وأهمها، المحميات الطبيعية، والإدارات المعنية بالتفتيش والالتزام البيئي بالأجهزة التنفيذية وفروعها، والإدارات المعنية بخدمة المواطنين والمستثمرين بالأجهزة التنفيذية وفروعها، واللجان المشكلة بالأجهزة التنفيذية والتي من طبيعة عملها التعامل مع الجمهور أو القيام بأعمال المتابعة والتفتيش.

خدمة المواطنين والمستثمرين بالأجهزة التنفيذية وفروعها

ويتولي رؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية في وزارة البيئة، ومديري العموم المتابعة، والإشراف والتأكد من قيام العاملين تحت رئاستهم بتنفيذ التعليمات والأعمال المكلفين للقيام بها بنظام (on line) تنفيذا لهذا القرار.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.