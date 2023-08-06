«البيئة» تصدر قرارا بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، القرار رقم 242 لسنة 2023 والصادر بتاريخ 1-8-2023 ولصالح العمل ومقتضياته اعتبارا من 6-8-2023 وحتى 30-9-2023، يخصص يوم الأحد من كل أسبوع ليكون العمل فيه (on line) بجميع القطاعات والإدارات في الوزارة والأجهزه التنفيذية التابعة لها، حيث يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 249 بتاريخ 27-7-2023.

ويستثنى من القرار عدّة إدارات نظرا لطبيعة العمل الخاصة بهم، وأهمها، المحميات الطبيعية، والإدارات المعنية بالتفتيش والالتزام البيئي بالأجهزة التنفيذية وفروعها، والإدارات المعنية بخدمة المواطنين والمستثمرين بالأجهزة التنفيذية وفروعها، واللجان المشكلة بالأجهزة التنفيذية والتي من طبيعة عملها التعامل مع الجمهور أو القيام بأعمال المتابعة والتفتيش.

خدمة المواطنين والمستثمرين بالأجهزة التنفيذية وفروعها

ويتولي رؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية في وزارة البيئة، ومديري العموم المتابعة، والإشراف والتأكد من قيام العاملين تحت رئاستهم بتنفيذ التعليمات والأعمال المكلفين للقيام بها بنظام (on line) تنفيذا لهذا القرار.