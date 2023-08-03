«الري»: إعادة استخدام تطهيرات الترع بعد تحسين خواصها للحفاظ على البيئة

عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعا، لاستعراض خطة الوزارة للتعامل مع نواتج تطهيرات الترع وسُبل الإستفادة منها، والخطوات التنفيذية للدراسة البحثية الجاري تنفيذها للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع في أعمال تأهيلها، وذلك بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في أرنكة وتثبيت جسور الترع.

التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة مشروعات الوزارة

وأكدت الوزارة حرصها على التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، إذ يعد استخدام نواتج التطهيرات أحد هذه الأدوات، خاصة مع أهمية التعامل بشكل فعال مع نواتج التطهيرات والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة.

وأوضحت أنه تم اختبار عدة طرق بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات، لتحسين خواص نواتج التطهيرات بالشكل الذى يسمح بإعادة استخدام هذه النواتج في تأهيل الترع.

تجربة 6 طرق مختلفة لاستخدام نواتج التطهيرات بإحدى ترع بالغربية

ووجه الدكتور هاني سولم وزير الموارد المائية والري، بتجربة 6 طرق مختلفة لاستخدام نواتج التطهيرات في أعمال التأهيل، وتم اختيار أحد الترع بمحافظة الغربية لتنفيذ التجربة وتقييم نتائجها، على أن يتم التنفيذ ذاتيا بمعرفة الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، تحت إشراف معهد بحوث الإنشاءات، على أن يبدأ تنفيذ التجربة بعد فترة أقصى الاحتياجات الحالية، لعدم إعاقة إمرار المياه بالترعة أثناء تنفيذ التجربة.