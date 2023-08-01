«البيئة»: نستهدف وضع كود ومواصفات لتخفيف التعرض لانبعاثات الطهى فى المنازل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تسعى لدعم كافة الاجراءات والممارسات الجيدة التى من شأنها تجنب التأثيرات السلبية للانبعاثات، والتى تسبب تلوث الهواء المحيط سواء الداخلى أو الخارجى، مضيفة أنه في هذا الصدد تم التعاون بين وزارة البيئة والمركز الدولى لأبحاث الهواء النظيف التابع لجامعة سورى الإنجليزية، بشأن الدليل الإرشادى الخاص بتلوث الهواء الداخلى، واجراءات التخفيف من التعرض لانبعاثات الطهى فى مطابخ المنازل.

توصيات الدليل الإرشادي للمركز الدولى لأبحاث الهواء

أوضحت وزيرة البيئة أن الدليل يتضمن عدد من التوصيات تساعد شاغلى المنازل فى اتخاذ احتياطات بسيطة لتقليل مساهمهتم وتعرضهم لتلوث الهواء فى المطابخ، ويعد بمثابة وثيقة مرجعية يمكن استخدمها بحملات التوعية بتلوث الهواء الداخلى.

ووجهت بالعمل على التنسيق مع الجهات المعنية بالتشييد والبناء كوزارة الإسكان ومراكز بحوث البناء وغيرها، ووضع المواصفات القياسية لهم من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لوضع كود موحد للتصميم يراعى التخفيف من التعرض لانبعاثات الطهى فى المطابخ، ووضع المواصفات القياسية الخاصة بمتطلبات خفض تلوث الهواء الداخلى، وذلك بهدف وضع إطار تنفيذى يبدأ من وضع المواصفات القياسية ووصولا للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك للمنشآت السكنية المزمع إنشائها.

طرق خفض التأثير السلبي لأسلوب الطهى

وجهت وزيرة البيئة بالتوعية العامة من خلال إدرات التوعية بالوزارة بالتوصيات الواردة فى هذا الدليل، فيما يخص خفض التأثير السلبى سواء على أسلوب الطهى أو تجنب التأثيرات السلبية للانبعاثات الصادرة من خلال اجراءات يمكن تنفيذها من قبل المواطنين، وايضا دمج هذه التوصيات فى اطار الحملات الإعلامية الحالية أو المستقبلية، والتى تنفذها الوزارة كحملة «اتحضر للأخضر» وغيرها، ونشر تلك التوصيات على مواقع التواصل الاجتماعي التى تنفذها الوزارة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، فضلا عن نشر الدليل بالموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة البيئة.