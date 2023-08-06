رابط التسجيل في مبادرة «اختر كليتك 2» بالبحيرة.. مستمرة لمدة 3 أيام

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أولى فعاليات ندوات «اختر كليتك 2» بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية، التي ستستمر على مدار 3 أيام حتى 8 أغسطس 2023 بالقاعة الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي

توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على أهمية تلك الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا امتحانات هذا العام وأولياء أمورهم، وإلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة، وتستهدف ندوات «اختر كليتك 2 » حضور 1400 طالب وطالبة تقريباً لتلك الندوات.

واستعرض عدد من الحاضرين من ممثلي الجامعات المختلفة عروض تقديمية عن الجامعات والكليات والفرص المتاحة بها وطريقة التقديم وشروط القبول في الكليات المختلفة وكتابة الرغبات.

التعليم العالي مرحلة محورية

وتؤكد نائب محافظ البحيرة، أن التعليم العالي يعد مرحلة محورية هامة في التطور المعرفي للطلاب ويساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تعزيز الابتكار وزيادة المهارات العالية.

وأكدت« بلبع »، أهمية عقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية لأبناء المحافظة من المراحل التعليمية المختلفة للتوعية بآفاق التعليم الجامعي الجديدة.

يذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقوم ببث مباشر لفعاليات الندوة خلال فترة انعقادها لإتاحة الفرصة لكافة أبناء المحافظة للاستفادة من الندوات.

رابط تسجيل مبادرة اختر كليتك 2 في البحيرة

كما خصصت التسجيل لحضور الندوات من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/behira.gov.eg.

جاءت فعاليات«اختر كليتك 2» في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الترويج للكليات المختلفة وفقاً لحاجة العمل وتشجيع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور على الالتحاق بتلك الكليات التطبيقية الغير مألوفة.

كما تأتي أيضا استكمالاً للصدى الكبير الذي حققته سلسلة ندوات «اختر كليتك 1» التى نظمتها المحافظة العام الماضي وتأثيرها الإيجابي على الطلبة والطالبات.