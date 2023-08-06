اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في البحيرة بنسبة نجاح 95.25%

اعتمدت، قبل قليل، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في البحيرة للعام الرداسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 95.25٪ عن الدورين الأول والثاني.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني في البحيرة

كما قامت نائب محافظ البحيرة بإعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 92%، واعتماد نتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع وكذا الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية في الدور الثاني

ومن جانبه، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 121487 طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا منهم لامتحانات الدور الثانى 30536 طالبا وطالبة.