رابط تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023.. «اختار كليتك»

استعدادًا للعام الدراسي الجامعي 2023/2024، وتزامنًا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الجاري، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023، وذلك لقبول الطلاب بالجامعات الحكومية والمعاهد المختلفة.

رابط التنسيق 2023

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر رابط تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023، جميع المعلومات التي تهدف لمساعدة الطلاب على الاستخدام السليم للموقع، واختيار الرغبات بدقة تمهيدا للالتحاق بالدراسة في العام الدراسي المقبل 2024.

رابط تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بشكل إلكتروني، من خلال التقديم عبر رابط تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023، ومن خلال عدة مراحل سيعلن تفاصيلها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية خلال الأيام المقبلة، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي في بيان رسمي اليوم، إنه سيجري نشر عدة أدلة إرشادية تباعًا، لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم حينما يبدأ التنسيق رسميًا، عبر رابط تسجيل الرغبات للثانوية العامة 2023 من هــــــــــنــــــا

وكان المركز الإعلامي للوزارة، قد جهز حملة خاصة لتعريف الطلاب على كيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.