ضبط 10 أطنان قمح قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط

تمكنت مديرية تموين أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط 10 أطنان قمح محلي أثناء تهريبها إلى إحدى المطاحن الخاصة بمحافظة بني سويف.

تكثيف الحملات التموينية

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إنه بناءا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة علي مداخل ومخارج المحافظ لحظر نقل الأقماح المحلية خارج حدود المحافظة إلا بتصريح رسمي ومعتمد وضبط الأسواق.

ضبط سيارة محملة بالقمح المحلي

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه بالاشتراك مع العميد أحمد شكري مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين وكامل عبدالباسط مدير إدارة تموين ديروط، جرى ضبط سيارة محملة بـ10 طن قمح محلى بلدي في طريقها إلى محافظة بني سويف ومتوجة إلى إحدى المطاحن الخاصة تم ضبط السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة وذلك بمشاركة محمد سليم مأمور الضبط القضائي بديروط