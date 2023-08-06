مشاركة 60 موظفا بجامعة أسيوط في ورشة عن مهارات العمل الجماعي

نظمت الإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط، ورشة عمل في مجال مهارات العمل الجماعي، وذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف شوكت صابر أمين عام الجامعة، ومصطفى حسن أمين عام الجامعة المساعد، ومحمود يونس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران مدير عام إدارة تنمية المواهب.

أهمية العمل الجماعي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أهمية موضوع الورشة لتحقيق التعاون بين أفراد العمل معًا، وهو بمنزلة تعاون بين نقاط القوة لدى كل فرد منهم، مما يسهم في معالجة أي قصور قد ينشأ بسبب ضعف المهارات، لافتًا أن العمل الجماعي يساعد على تناقل الخبرات بين فريق العمل، من أجل المصلحة العامة، مما يعني تقليل المنافسة بين أعضاء الفريق، لأن المنافسة من أجل تحقيق مصالح شخصية، تعوق نجاح المؤسسة.

تنظيم ورش عمل

ومن جانبه، أوضح مصطفى حسن، أن الورشة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية مختلفة في كافة المجالات والقطاعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وذلك ضمن استراتيجية الجامعة للتنمية المستدامة، وتحقيق رؤيه مصر 2030.

صفات روح الفريق

وأضاف محمود يونس، أن ورشة العمل تناقش مهارات العمل الجماعي ومفهومه، وصفات روح الفريق، وكيفية التعامل مع التحديات، والمهارات الشخصية والسلوكية للتعامل مع الرؤساء، وبناء علاقات فعالة، ومهارات التعامل مع مشاكل، وتحديات العمل .

60 مشاركا في الورشة

وأوضح خالد عمران، أن ورشة العمل تستمر 3 أيام خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس الجاري، بمشاركة 60 من العاملين بمختلف قطاعات الجامعة، ويحاضر فيها لفيف من أعضاء هيئة التدريس، وهم الدكتور سعودي محمد حسن أستاذ التخطيط الاجتماعي وعميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمد محمد سليمان وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نسمة عصمت محمد مدرس علم النفس بكلية الآداب.