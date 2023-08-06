ضبط 43 ألف كتاب تعليمي خارجي دون تفويض مادي وأدبي بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 43 ألف كتاب تعليمي خارجي وأغلفة لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من الجهات المعنية داخل مكتبة بالقاهرة.

43 ألف كتاب تعليمي خارجي بدون تفويض

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب التعليمية والأغلفة تحت التجهيز لمراحل تعليمية مختلفة، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

أغلفة لمراحل تعليمية مختلفة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره عثر على 42900 كتاب تعليمي خارجي وأغلفة لمراحل تعليمية مختلفة، دون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.