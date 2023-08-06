حبس متهم حاول سرقة سيارة بالمعادي عن طريق مغافلة صاحبها

أمرت نيابة المعادي بحبس شاب له معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة بعد مغافلة قائدها، حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل بمحافظة الجيزة.

وكانت النيابة وجهت له تهمة السرقة، وطلبت استكمال التحريات حول الواقعة وعن المتهم لمعرفة سجله الإجرامي، كما أمرت بعرضه على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

المتهم من مدينة حلوان

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على شاب مقيم في حلوان، له معلومات جنائية، حال محاولته تشغيل محرك سيارة دون لوحات معدنية، بدائرة قسم شرطة المعادي عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية، وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة المشار إليها من محافظة الجيزة عن طريق مغافلة قائدها حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل، وقد أمكّن التوصل لمالك السيارة، وباستدعائه وسؤاله أيد ما سبق.

عقوبة السرقة في القانون

يقول المحامي أحمد حسن، الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.