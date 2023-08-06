ضبط 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزن في القاهرة

ضبط رجال الشرطة بحي الجمالية في القاهرة، أحد الأشخاص في القاهرة، بتهمة الاتجار بالألعاب النارية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، يزاول نشاط غير مشروع تخصص في الاتجار بالألعاب النارية متخذا من مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم مكانا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال وجوده بالمخزن المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 25 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.