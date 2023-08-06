إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وصفوف النقل «دور ثان» بمدارس القاهرة غدا

كشفت محافظة القاهرة، من خلال مديرية التربية والتعليم برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، أن غدا الاثنين، إعلان نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية وسنوات النقل، بداية من الصف الرابع الابتدائي، حتى الثاني الثانوي، بمختلف مدارس القاهرة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالعاصمة.

التحويل الإلكتروني بين مدارس العاصمة

من ناحية أخرى، تواصل محافظة القاهرة، تلقي طلبات التحويل الإلكتروني بين مدارس العاصمة، حتى منتصف الشهر الجاري، ولن يلتفت لأي تحويلات غير إلكترونية باستثناء المدارس الخاصة والتعليم الفني، على أن يتحمل ولي الأمر مسؤولية إدخال بيانات الطالب الخاصة بالتحويلات بين المدارس، وعلى ولي الأمر متابعة نتيجة التحويل بين المدارس، من خلال إدخال الرقم القومي للطالب على موقع محافظة القاهرة، مع التشديد على عدم إدخال أكثر من طلب تحويل للطالب.