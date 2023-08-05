رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الزراعة تبدأ غدا خطة ترشيد الطاقة وعمل بعض الموظفين «عن بعد»

كتب:

محمد أبو عمرة
08:09 م | السبت 05 أغسطس 2023
السيد القصير وزير الزراعة

السيد القصير وزير الزراعة

تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة، تبدأ وزارة الزراعة غدا الأحد 6 أغسطس في تنفيذ هذه التعليمات، التي من ضمنها عمل الموظفين عن بعد في بعض قطاعات الوزارة، الأحد من كل أسبوع.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن يكون العمل عن بعد (on line) من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التي لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة للمواطنين، وللموظفين الذين لا يتعاملون مع الجماهير، وذلك لظروف وطبيعة عمل كل جهة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

كما وجه القصير، قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية سواء بالنسبة للإضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل.

اقرأ المزيد:

موعد تخفيف الأحمال اليوم عن مناطق بالمهندسين والوراق وبشتيل بالجيزة

«الكهرباء» توضح مواعيد تخفيف الأحمال وقطع التيار بوسط القاهرة اليوم

الحكومة: إعداد تقرير يومي لمتابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

ما المحافظات المستثناة من خطة تخفيف الأحمال؟.. الحكومة توضح

مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة القاهرة ضمن خطة تخفيف الأحمال
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.