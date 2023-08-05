الزراعة تبدأ غدا خطة ترشيد الطاقة وعمل بعض الموظفين «عن بعد»

تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة، تبدأ وزارة الزراعة غدا الأحد 6 أغسطس في تنفيذ هذه التعليمات، التي من ضمنها عمل الموظفين عن بعد في بعض قطاعات الوزارة، الأحد من كل أسبوع.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن يكون العمل عن بعد (on line) من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التي لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة للمواطنين، وللموظفين الذين لا يتعاملون مع الجماهير، وذلك لظروف وطبيعة عمل كل جهة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

كما وجه القصير، قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية سواء بالنسبة للإضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل.