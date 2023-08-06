انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بعد غرق القاطرة فهد (صور)

أعلنت هيئة قناة السويس مساء اليوم الأحد، انتظام حركة الملاحة في مجري القناة خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع أعمال انتشال القاطرة «فهد»، التي تعرضت للغرق أمس قرب مدينة القنطرة غرب.

وشهدت قناة السويس اليوم الأحد بحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن وسط تدابير احترازية شديدة.

استمرار عبور السفن ضمن قافلة الجنوب

وأوضحت هيئة قناة السويس: تستمر قافلة الجنوب في العبور مساء اليوم الأحد، التي تتضمن عبور 45 سفينة بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن مارة بمكان غرق القاطرة فهد والتي تعمل فرق الإنقاذ علي انتشالها من المجري الملاحي.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان رسمي اليوم الأحد استمرار عملية انتشال القاطرة «فهد»، بواسطة الرافعة «إنقاذ»، وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث ترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة.

استمرار أعمال انتشال القاطرة فهد

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استمرار أعمال انتشال القاطرة فهد الغارقة في قناة السويس باستخدام الرافعة إنقاذ إحدى أوناش هيئة قناة السويس الضخمة.

وقال «ربيع»، إن الأعمال تتم على عمق 24 مترا عبر ربط الأسلاك الخاصة بالرافعة في القاطرة من 8 اتجاهات، لبدأ أعمال الرفع وانتشالها من المجرى الملاحي.