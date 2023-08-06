أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة في قناة السويس مع انتشال القاطرة فهد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن تنظيم حركة الملاحة بالقناة يشهد ترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال انتشال القاطرة «فهد»، بما لا يعيق الملاحة.

وأضاف «ربيع» في بيان رسمي، أن حركة الملاحة في قناة السويس تشهد اليوم الأحد، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال، بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما تعبر مساء 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن.

استمرار أعمال انتشال القاطرة فهد

وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن أعمال انتشال القاطرة «فهد» بواسطة الرافعة «إنقاذ» مستمرة، مع إخلاء المجرى الملاحي للقناة في منطقة الحادث.

ربط القاطرة فهد بأسلاك الرافعة إنقاذ

وأكد رئيس قناة السويس، أن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق 24 مترا من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة فهد بواسطة أسلاك الرافعة «إنقاذ»، موضحا أن عملية الإنقاذ تتطلب دقة عالية ووقت كاف، حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

وقال الفريق ربيع إنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة «إنقاذ» في غضون الساعات القادمة، لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.