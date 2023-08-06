هيئة قناة السويس تعلن استئناف حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي 

أعلنت هيئة قناة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم، استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب من التفريعة الشرقية لقناة السويس بعد توقفها بسبب حادث غرق القاطرة فهد عصر أمس.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إنه من المقرر أن تبدأ أعمال انتشال القاطرة الغارقة فهد عقب مرور السفينة الأخيرة من قافلة الجنوب.

فرق الإنقاذ تتوصل لمكان غرق القاطرة

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مساء أمس، توصل جهود فرق الإنقاذ لمكان غرق القاطرة في منطقة الكيلو 51 ترقيم قناة بمنطقة البلاح قرب مدينة الإسماعيلية.

وقال الفريق أسامة ربيع إنه تم تسيير حركة الملاحة بالقناة من قافلة الجنوب، على أن يتم تأمين عبور السفن بالاستعانة بالشمندورات التحذيرية التي تحيط بموقع القاطرة الغارقة لحين انتشالها، مشيرا إلى أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال حيث عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بالحادث.

إنقاذ 6 من طاقم القاطرة الغارقة

وأعلن الفريق أسامة ربيع نجاح جهود فرق الإنقاذ في إنقاذ 6 أشخاص من العاملين علي متن القاطرة.

ودفعت هيئة قناة السويس بسيارات الإسعاف ونقلت طاقم القاطرة إلى مستشفى هيئة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم والتأكد من استقرار حالتهم الصحية.