وكيل «صحة البحيرة» يتفقد مستشفى كفر الدوار ويوجه برفع كفاءة الأقسام

تفقد الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة في البحيرة، مستشفى كفر الدوار العام جميع أرجاء المستشفى، كما وجه برفع كفاءة كافة الأقسام لاستيعاب أكبر عدد من المرضى.

وخلال الجولة التفقدية جرى مناظرة جميع الأعمال التي تقوم بها المستشفى، ومتابعة منظومة العمل بشكل مباشر، وخطوات تقديم الخدمة الطبية، وتوافر جميع المستلزمات والأدوية، والتأكد من تقديم الخدمة بالشكل الأمثل للمريض، ومدى رضاء المريض عن الأداء والخدمة المقدمة له.

رفع كفاءة كافة أقسام مستشفى كفر الدوار

وكلف مدير الإدارة الهندسية بالمديرية وفريقها بالإقامة الدائمة في المستشفى حتى الانتهاء من رفع الأقسام الخدمية ذات الطبيعة الخاصة ودخولها منظومة العمل للارتقاء بالمستشفى في الخدمة الثانوية كأعلى مستوى من الخدمات الطبية المقدمة.

رفع كفاءة قسم الأنف والأذن

وأشار وكيل مديرية الصحة إلى أن هناك نواه لفتح قسم متميز للأمراض النفسية والعصبية بوحدات رسم العصب ورسم المخ والعضلات داخل مستشفى كفر الدوار.

كما وجه برفع كفاءة قسم الأنف والأذن بحيث يكون هناك قسم متميز عمله الأساسي هو العمليات الجراحية ذات المهارة الشديدة كعمليات الأنف والأذن، موجها برفع كفاءة قسم الرمد أيضا بما يتماشى مع معايير الجودة ومعايير أداء المستشفى، ووجه بالارتقاء بمؤشرات الأداء فى قسم الحروق لوصولها لأعلى مستوى، بحيث يكون المكان الأساسي للحالات الصعبة.

حملات تفقدية لمستشفى كفر الدوار

جاء ذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمتابعة سير العمل ومدى الانضباط الإداري وجودة الخدمة الطبية المقدمة بكافة المنشآت الصحية.