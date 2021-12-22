محافظ البحيرة في جولة تفقدية بشوارع دمنهور بعد شائعة إصابته بكورونا

أجرى هشام آمنة محافظ البحيرة، صباح اليوم، جولة تفقدية للوقوف على أعمال تطوير عدد من شوارع وميادين دمنهور، حيث تابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية بداية من مستشفى دمنهور العام وحتى ميدان الساعة بطول 1.7 كم في كلا الاتجاهين، وتشمل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب الأنترلوك والتشجير والإنارة ومراجعة المرافق.

تجميل الشوارع

وتشمل الأعمال تنسيق وتجميل الشارع بالكامل، ورفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات، وتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية، ووضع أعمدة ديكورية وإضاءة حديثة وزيادة أعمال التشجير.

تفقد شارع عبد السلام الشاذلي

كما قام المحافظ بتفقد شارع عبد السلام الشاذلي ومتفرعاته، وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجدول الزمني لها.

وضع خطة ورؤية شاملة

وأكد محافظ البحيرة على وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كل الميادين والشوارع، وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقاً أحدث النظم العالمية.

وشهدت البحيرة تطوير ورصف أكثر من 1000 طريق بين المراكز والقرى وتوابعها، وذلك بتكلفة تتجاوز مليار جنيه خلال عامين فقط.

وأصدرت محافظة البحيرة، أمس، بيانا تنفي ما تردد حول إصابة المحافظ بكورونا، كما تضمن البيان توخي المواطنين الحذر في نشر الأخبار.

وطالب البيان بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الصحيحة، وتحري الدقة قبل النشر، وتضمن البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المروجين لتلك الشائعات.