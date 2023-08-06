استقرار أسعار صرف الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد 6-8- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، ليسجل 30.75 جنيه للشراء ، وسجل 30.85 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري.

وتسعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم، 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع، تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنكCib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.