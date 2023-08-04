استقرار سعر صرف الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

وجاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي، 30.84 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع، في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنية للشراء، و30.95 جنية للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.