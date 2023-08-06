تعرف على سعر الدولار بالبنوك في ختام التعاملات اليوم.. استقرار ملحوظ

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية استقراره، في ختام تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستواه المسجل منذ الأسبوع الماضي، حيث يبلغ متوسط سعر الدولار اليوم، 30.83 جنيه للشراء، أما سعر البيع فيسجل 30.95 جنيه، وذلك داخل البنك المركزي المصري، بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار في مختلف البنوك المصرية، في ختام التعاملات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد، داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

يسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه بالنسبة للشراء، أما سعر البيع يبلغ 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار في ختام التعاملات اليوم الأحد، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، يصل إلى 30.95 جنيه للبيع، والشراء 30.90 جنيه.

سعر الدولار في «ميد بنك»

كما يسجل سعر الدولار في «ميد بنك»، في ختام تعاملات اليوم الأحد، 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار اليوم الأحد، في ختام التعاملات في بنك الإسكندرية، يسجل 30.95 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فيصل إلى 30.85 جنيه.