تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 5-8-2023 في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم السبت 5-8-2023، هدوء ملحوظا منذ آخر تحديث للبنوك في مصر، قبل العطلة الأسبوعية، إذ يبلغ متوسط سعر الدولار 30.84 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع، وفقا للمواقع الرسمية للبنوك المصرية.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم السبت 5-8-2023 في البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء أما سعر البيع يبلغ 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- يبلغ سعر الدولار اليوم السبت في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

- سجل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي CIB، للشراء 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية يبلغ 30.85 جنيه للشراء وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- يبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.