شقيقتان تبهران الجميع بصوتهما العذب بالإسكندرية: «حلمنا نغني في الأوبرا»

على الرغم من أنهما في سن صغيرة، إلا أنّ موهبتهما لا تعرف حدودًا، أثرا الجميع حولهما بصوتيهما العذب، لتشارك الشقيقتان «جنة الله» و«نور الله» في العديد من الحفلات العامة بالإسكندرية، وبدعم أسرتهما يدرسان الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، ويحلمان بأن يتوج مجهودهما بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية.

«جنة الله»: ندرس الموسيقي لنكون الأفضل

تروي جنة الله أشرف، صاحبة الـ16 عامًا والطالبة بالصف الثالث الثانوي العام، لـ«الوطن»، أنها بدأت الغناء منذ 3 سنوات، حين اكتشفت والدتها موهبتها وشجعتها على الغناء بشكل رسمي، فالتحقت بكورال أوبرا القاهرة وفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، وتدرس مع شقيقتها «نور» في معهد الكونسرفتوار، دراسة حرة للموسيقى حتى يكونا على دراية كاملة بالمقامات الموسيقية المختلفة: «حلاوة الصوت وحدها لا تكفي، لابد أن نثقلها بالعلم، وأنظم وشقيقتي وقتنا بين المذاكرة والغناء».

تخصصت «جنة» في الشعبة الأدبية، وتأمل أن تحقق مجموعا كبيرا في العام الدراسي المقبل، كي تلتحق بكلية مناسبة، وتحلم بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية، كونه محراب عظماء الفن، بحسب تعبيرها.

حلم الغناء في الأوبرا

وتضيف «نور الله» صاحبة الـ13 عامًا، والطالبة بالصف الثالث الإعدادي، أنها بدأت الغناء في نفس العمر مع شقيقتها، وشاركتا في حفلات كثيرة: «نشعر بالسعادة حين يقول الناس على أصواتنا أنها تشبه الكروان والعندليب، ودائما والدي وووالدتي وشقيقي أحمد الذي يعمل مهندسًا، يقدمون لنا كل الدعم، ويشجعانا حتى في اختيار الأغنيات التي تقدم هدفا ورسالة».

«لا يعطلنا الغناء عن المذاكرة» كلمات وصفت بها طالبة الإعدادي مدى اهتمامها وشقيقتها بالدراسة: «والدتي تنظم وقتنا ما بين التدريب والغناء والدراسة ومذاكرة الدروس، ومثل شقيقتي أحلم بالغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية».

وتشير نجاة سعيد، والدة الشقيقتين إلى أن ابنتيها تمتلكتان صوتًا رائعًا، وحين اكتشفت ذلك شجعتهما على تعلم الموسيقي بشكل صحيح إلى جانب عذوبة الصوت، ويضيف شقيقهما، أنه سعيدا جدًا بصوتيهما: «اذهب معهما إلى الحفلات التي يشاركان فيها لدعمهما والوقوف في ظهريهما، لأنهما تمتلكتان أصواتا ساحرة، وواثق أنهما ستكونان من أكبر وأهم مطربات مصر».

ويلتقط والديهما طرف الحديث، موضحا أنه يفخر بابنتيه لأنهما تغنيان بطريقة راقية، وتختارا دائمًا أفضل الأغنيات ويدعمهما جداً.