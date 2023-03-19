ختام معارض الأنشطة الطلابية في مدارس الإسكندرية.. مواهب فنية ورياضية

شهد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية حفلات معارض ختام الأنشطة التربوية السنوية بمختلف الإدارات التعليمية بالإسكندرية والذي جرى خلالها عرض أنشطة الطلبة المختلفة بداية من العروض الفنية والرياضية والرسم والهاند ميد والأركت والمجسمات وغيرها من الأنشطة التى تدعمها الوزارة خلال هذه المرحلة.

سباق وتنافس شريف

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، اليوم، إن معارض الأنشطة بالإسكندرية هذا العام مشرفة وكان هناك حالة مميزة من التنافس الشريف سواء بين المدارس داخل الإدارة الواحدة أو بين الإدارات بعضها البعض والكل يتسابق لتقديم مواهب الطلبة التى تبشر بالخير وتؤكد أن لدينا جيل كامل يستطيع تقديم رسائل هادفة إلى جانب التفوق الدارسي وهذا ما تسعى إليه الوزارة لذلك نهتم جدآ برعاية مواهب أولادنا في مختلف مجالات الأنشطة التي تشغل وقت فراغهم وتنمي مواهبهم لتظل مصر مليئة بالموهوبين في كل المجالات.

دعم طلبة المدارس

وأوضحت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية لـ"الوطن" أن معارض الأنشطة التربوية السنوية تقدم مواهب رائعة لطلبة المدارس وتظهر المجهود الكبير الذي يبذله معلمو الأنشطة والتربية الرياضية والمسرح وتكون المعارض فرصة جيدة لعرض إبداعات الطلبة بمختلف المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال والإبتدائى وكذلك المرحلتين الإعدادية والثانوية والمديرية توفر كل الدعم لكافة المدارس والإدارات على مستوى الإسكندرية، ولفت رأفت عبد الله مدير الشئون التنفيذية إلى أن كل الإمكانيات المادية والمعنوية متاحة للجميع لثقل مواهب أولادنا بالمدارس.

معرض أنشطة العامرية والبرج

واستعرض الطلاب في معرض إدارة العامرية بين جنباته العديد من الأعمال والأنشطة الخاصة بالمشروعات القومية وجهود القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة وتطوير العشوائيات وإنشاء مشروعات حضارية بديلة، وكذلك التغيرات المناخية، والكوارث والأزمات والزلازل وغيرها، وأنشطة متميزة لذوي الهمم والقدرات الخاصة، وهو ما أكدة هشام عثمان مدير إدارة العامرية التعليمية.

أعمال تعبر عن تطوير العشوائيات

وذكر محمد الرفاعي مدير عام إدارة برج العرب التعليمية ل "الوطن" أن معرض الأنشطة ضم أعمال تعبر عن تطوير العشوائيات وإنشاء مشروعات حضارية بديلة ، وكذلك التغيرات المناخية ، والكوارث والأزمات والزلازل وغيرها ، وأنشطة متميزة لذوي الهمم والقدرات الخاصة.