مواهب أطفال الأسمرات في قصر الثقافة.. إعادة تدوير ورسم ومشغولات فنية

أجرى الإعلامي أحمد يونس، لقاءات مع أطفال حي الأسمرات، في المركز الثقافي بالحي، ضمن حلقة اليوم، من برنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على قناة DMC.

وعبر الأطفال عن مواهبهم، مؤكدين أنهم استفادوا دروسا رائعة خلال تواجدهم في قصر الثقافة، كما تحدثوا عن مواهبهم وهواياتهم، إذ أجمعوا على أنهم يمارسون الرياضة في النادي، فمنهم من يلعب كرة القدم، وآخرون يلعبون ألعابا فردية.

وقالت مسؤولة بالمركز، إن هذا المركز عبارة عن قصر ثقافة يضم نادي المرأة وفنون تشكيلية ومكتبة لتعليم الأطفال ومحو الامية ونادي تكنولوجيا.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد يونس: «في غرفة الفن التشكيلي، يتم تعليم الأطفال كل ما يتعلق بهذا الفن، مثل الألوان واستخدام مخلفات البيئة وإعادة التدوير، ونعلم الأطفال الرسم ونطور مواهبهم، وكل ذلك دون مقابل».

وأشارت، إلى أنها لمست تغييرا كبيرا في سلوك الأطفال منذ التحاقهم بالمركز وترددهم على غرفة الفن التشكيلي: «لم يكونوا منظمين في البداية، لكنهم أحبوا الرسم وبدأوا تنظيم أنفسهم دون أن يوجههم أحد، الأطفال يحبون المكان ولا يريدون أن يغادروه أبدًا، لأنه وسيلة ترفيه رائعة بالنسبة لهم».