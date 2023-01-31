العروض الخارجية لمعرض الكتاب تقدم مواهب فنية شابة تجذب الجمهور «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «العروض الخارجية لمعرض الكتاب تقدم مواهب فنية شابة تجذب الجمهور».

وذكر التقرير، أنه على المسرح الخارجي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، جذبت عروض السيرك أنظار جمهور وزوار المعرض، كما قدم كورال مراكز الشباب والرياضة مجموعة من العروض الفنية والغنائية لمواهب فنية شبابية.

معرض الكتاب وقمة المناخ تدل على أن قيادة مصر حكيمة وأن مصر باقية ودائمة

وقال أحد الحضور: «أول مرة أشوف الجمال ده، حقيقي حاجة تحفة، باجي مدينة نصر على طول، لكن أول مرة أزور أرض المعارض والتجمع، حاجة رهيبة وممتازة».

وأكدت إحدى الزائرات: «عرض أكثر من رائع يدل على تراث مصر والتطور الذي تعيشه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والطفرات الحادثة في مصر مثل المعرض وقمة المناخ تدل على أن قيادة مصر حكيمة، وأن مصر باقية ودائمة».

كورال قصر ثقافة الأسمرات يقدم فقرات فنية على المسرح الخارجي

وقدم كورال قصر ثقافة الأسمرات فقرات فنية على المسرح الخارجي في خامس يوم من فعاليات المعرض، وتفاعل الحضور في ساحة المعرض بالتصفيق والتحية مع العروض التي قدمت.