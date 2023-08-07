استئناف تصوير فيلم «الغربان» لـ عمرو سعد نهاية الأسبوع الجاري

يستعد الفنان عمرو سعد، لبدء التحضيرات النهائية الخاصة بفيلمه الجديد «الغربان» مع المخرج ياسين حسن، تمهيدًا لاستئناف التصوير، بعد فترة طويلة من التوقف، بسبب التغييرات التي طرأت على المشروع خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر، لـ«الوطن»، إنّ عمرو سعد، سوف يستأنف تصوير فيلم الغربان، نهاية الأسبوع الجاري، داخل البلاتوه المُخصص للعمل، في مدينة الفيوم، قبل الانتقال إلى بلاتوه آخر بالقاهرة، ومن المُفترض طرح الفيلم في دور العرض عام 2024.

نقلة في السينما المصرية

وأكد المصدر أنّ «العمل سيُحدث نقلة في السينما المصرية، كونه سيُقدم بشكلٍ يُحاكي السينما العالمية، إذ أنه ينتمي للأفلام ذات الميزانيات الضخمة».

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، سيُجرى الإعلان عن أسمائهم تباعًا خلال الفترة المقبلة، بجانب عمرو سعد، وأسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، ودينا الشربيني، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن، وإنتاج شركة «مقام» سيف عريبي وشركة pcc تامر نصر.