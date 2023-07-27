أحمد سعد يغني «سايرينا يا دنيا» في حفل العلمين ويهدي «بحبك يا صاحبي» لشقيقه عمرو

استكمل الفنان أحمد سعد، حفله المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بأداء مجموعة من أشهر أغنياته، كما أهدى أغنية «بحبك يا صاحبي» لشقيقه الفنان عمرو سعد.

وقدم أحمد سعد أغنية «سايرينا يا دنيا»، وطلب من الجمهور الرقص معه، مازحًا بقوله: «الموضوع مهم محدش يغلط».

سيتضمن الأسبوع الثاني للمهرجان عددا كبيرا من الحفلات الفنية والثقافية والغنائية من بينها حفل لراغب علامة ونانسي عجرم، إضافة لمسابقات لفرق العريش الغنائية وبطولة البادل التي يشارك فيها نخبة من الرياضيين حول العالم.