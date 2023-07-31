دينا الشربيني تنضم لعمرو سعد في بطولة فيلم «الغربان»

تعيش الفنانة دينا الشربيني، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما، والنجاح الكبير الذي حققته مع الفنان تامر حسني، في فيلم «تاج».

دينا الشربيني تنضم لفريق عمل فيلم «الغربان»

وعلمت «الوطن» من مصادر من داخل فيلم «الغربان» بطولة الفنان عمرو سعد، إنّ دينا الشربيني انضمت إلى العمل، بشكلٍ رسمي، لتُشارك في البطولة مع عدد كبير من الفنانين، ومن المُقرر تصوير مشاهده خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

وتواصل الشركة المنتجة، مرحلة التعاقد مع باقي الفنانين وتسكين الأدوار، خلال الفترة الحالية، والانتهاء من مرحلة التحضيرات، حيث تعاقد مؤخرًا الفنان ماجد المصري.

وأشار المصدر إلى استئناف تصوير الفيلم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد فترة توقف، بشأن الانتهاء من التصوير كاملاً، تمهيداً لبدء مرحلة الجرافيكس، مؤكداً أن «العمل سيُحدث نقلة في السينما المصرية، كونه سيُقدم بشكلٍ يُحاكي السينما العالمية، إذ أنه ينتمي للأفلام ذات الميزانيات الضخمة».

ويشارك في بطولة الفيلم عدداً كبيراً من الفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، سيُجرى الإعلان عن أسماءهم اتباعًا خلال الفترة المقبلة، بجانب عمرو سعد، وأسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، ودينا الشربيني، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن، وإنتاج شركة «مقام» سيف عريبي وشركة pcc تامر نصر.