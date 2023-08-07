«سانا»: سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية «دمشق»

أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، فجر اليوم الاثنين، إلى سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة «دمشق» وجار التحقق من طبيعتها.

من جانبه، قال التلفزيون الرسمي السوري، إن قوات الدفاع الجوي السوري صدت هجوماً جوياً في محيط «دمشق»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت وسئال إعلام سورية، إلى استهداف صواريخ إسرائيلية محيط «دمشق»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.