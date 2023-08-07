وزير خارجية جنوب السودان لـ«القاهرة الإخبارية»: الوضع في الخرطوم «مقلق»

قال وزير خارجية جنوب السودان، ماييك أيي دينج، إنه وصل إلى العاصمة التشادية أنجمينا للمشاركة في أول اجتماع لقمة وزراء دول جوار السودان، التي ستعقد الاثنين، لافتا إلى أن هذا الاجتماع هو استكمال لأول قمة التي انعقدت في القاهرة في 13 يوليو.

نشعر بالقلق لما يحدث في السودان

وأضاف «دينج»، خلال لقاء خاص على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رؤساء الوزراء اجتمعوا لمناقشة مشكلة السودان، وجنوب السودان مثل باقي الدول ينتابها القلق من الموقف الذي يحدث في السودان من اندلاع الحرب التي بدأت في 15 أبريل الماضي.

السودان لها موقع استراتيجي ممتاز

ولفت إلى أن الجميع يشعر بالقلق الشديد، والدولة السودانية لها موقع استراتيجي ممتاز، وهي دولة مهمة للغاية، ولم يسبق لها رؤية حرب كهذا، وهذا شيء يدعو للقلق للجميع، وفي الوقت الحالي هناك موقف إنساني عصيب في البلاد.