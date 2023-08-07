إصابة شاب سقط من الدور الثاني بمساكن فاطمة الزهراء في بورسعيد

أصيب شاب بكسور بعد أن اختل توازنه من شرفة منزله وسقط من الدور الثاني بمساكن فاطمة الزهراء بحي الضواحى ببورسعيد وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.

إخطار بسقوط شاب من الطابق الثاني بمنزله

تلقي اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة يفيد بأنه وصل عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد، السيد محمد 26 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالحوض والعمود الفقري وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب.

تحريات المباحث الجنائية

تبين من تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن شابا في العقد الثالث سقط من مرتفع الدور الثاني بمساكن فاطمة الزهراء بحي الضواحي بجوار مسجد لهيطة من شرفة منزله في ظروف غامضة.

الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت باستكمال التحقيقات.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم إعادة فتح الشارع المطل عليه العمارة السكنية التي سقط منها الشاب، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.

من جانب آخر قال المحامي جاسر المصري، أن تحريات البحث الجنائي هي الفيصل في القضية والتي يتم علي أساسها الحكم بالإضافة إلى أقوال شهود الواقعة، وأضاف أنه إذا كانت سقوط الشاب مم أعلي بسبب اختلال التوازن سيتم الحكم بحفظ المحضر وإذا تبين أن في الحادث شبهة جنائية، تتحول القضية إلى جناية الشروع في قتل.