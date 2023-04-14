الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في سقوط شاب من أعلى عقار بحلوان

قال مصدر بالطب الشرعي إنه بإجراء الصفة التشريحية على جثمان شاب لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة حلوان، وذلك بناء على قرار النيابة العامة لبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، تبين بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، ورجح التقرير النهائي بأن السقوط من أعلى العقار حدث بسبب اختلال توازن الشاب المتوفى، وتم كتابة التقرير النهائي الخاص بسبب الوفاة وجارٍ إرساله للنيابة العامة.

الشاب عمره 24 سنة

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بكسور في أنحاء مختلفة من الجسم، بالإضافة إلى إصابته بنزيف خارجي ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب 24 عاما، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

تحريات المباحث

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.