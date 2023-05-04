تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز سقوط شاب من بلكونة منزله في مدينة نصر

قررت النيابة العامة، التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار سقوط شاب من بلكونة منزله ووفاته، في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب جثة هامدة بإدعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، ونزيف داخلي.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وبيان إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.