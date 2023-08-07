خطة عمل «100 يوم صحة» في السويس خلال الأسبوع الجاري

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس، خريطة عمل مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة السويس، من خلال المراكز الطبية والوحدات الثابتة الموزعة على جميع أحياء المحافظة الخمسة والتي تعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة ليلاً يومياً.

مبادرة 100 يوم صحة في السويس

وجاء ضمن بيان مديرية الصحة بالسويس، والمنشور عبر الصفحة الرسمية للمديرية، أن مبادرة 100 يوم صحة سوف تعمل الاثنين 7 أغسطس من خلال وحدة الجناين بداية من الساعة 9 صباحا إلى 2 مساء وبمركز طبي الأربعين من الساعة 9 ص إلى 2 مساء، ومركز طبي الإيمان بحي الأربعين من الساعة 5 مساء إلى 9 مساء.

وتابع بيان صحة السويس أن المبادرة سوف تعمل يوم الثلاثاء 8 أغسطس من خلال وحدة الصفا بحي عتاقة، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 2 مساء وبوحدة عرب المعمل بحي فيصل بداية من الساعة 5 مساء إلى 9 مساء.

فيما يكون عمل مبادرة 100 يوم صحة وفقاً لبيان صحة السويس، يوم الأربعاء 9 أغسطس من خلال وحدة مبارك بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، وبوحدة السويس 1 بحي السويس من 9 صباحا إلى 2 مساء، وبوحدة الرائد من 5 مساء إلى 9 مساء.

أما يوم الخميس، الموافق 10 أغسطس فإن عمل المبادرة سيكون من خلال وحدة السادات بحي الأربعين من 9 صباحا إلى 2 مساء، وبوحدة كبريت من الساعة 5 مساء إلى 9 مساء، وتكون المبادرة متواجدة يوم الجمعة 11 أغسطس من خلال وحدة جنيفة من 9 صباحا إلى 2 مساء، ومركز طبي الأربعين 10 صباحا إلى 3 مساء، ومركز طبي التوفيق من 5 مساء إلى 9 مساء.