رئيس الفلبين: سنواصل الدفاع عن حقوقنا في بحر الصين الجنوبي

قال رئيس الفلبين فرديناند ماركوس، إن مانيلا ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها في بحر الصين الجنوبي.

وفي وقت سابق، طالبت الصين، الفلبين بإبعاد سفينة حربية من جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتطالب السلطات الصينية بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي، فيما قالت إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية، إنّ بكين تجاهلت قرارا صادرا عن محكمة دولية في عام 2016 ينص على أنهّ لا يوجد أساس قانوني للمطالبات الصينية.

وأمس الأحد، وصفت السلطات في مانيلا إطلاق الصين خراطيم المياه على زوارق خفر السواحل الفلبيني، في بحر الصين الجنوبي بغير قانونية وخطيرة.

وأمس الأول السبت، رافقت زوارق خفر سواحل الفلبين سفن تحمل إمدادات لجنود فليبنيين متمركزين في جزر سبراتلي، في بحر الصين الجنوبي، فيما أشارت بكين، إلى اتخاذ الضوابط الضرورية ضد سفن مانيلا التي دخلت مياهها بشكل غير قانوني.