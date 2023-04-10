بكين: المدمرة الأمريكية «ميليوس» توغلت بشكل غير قانوني في بحر الصين الجنوبي

قالت الصين، إن المدمرة الأمريكية «ميليوس»، توغلت بشكل غير قانوني في بحر الصين الجنوبي.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الأمريكية، إبحار المدمرة «يو إس إس ميليوس»، في بحر الصين الجنوبي لتأكيد حق وحرية الملاحة.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، إن البحرية تجري عمليات في بحر الصين الجنوبي بشكل يومي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

وأوضح المكتب الصحفي للأسطول السابع الأمريكي، ومقره مدينة «يوكوسوكا»، اليابانية إن المدمرة الأمريكية «ميليوس»، مرت أمس الأحد، قرب «جزر نانشا»، المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مضيفا في بيان، أن هدف الإبحار، كان لضمان حرية الملاحة في المنطقة.

وأشار الأسطول السابع، إلى أن المدمرة الأمريكية ميليوس الحاملة لصواريخ موجهة، ساعدت وفقا للقانون الدولي، في الدفاع عن حقوق وحريات الملاحة في بحر الصين الجنوبي، موضحا أن ميليوس غادرت منطقة الخلاف الإقليمي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.