انطلاق مهرجان الهجن الثالث بالعلمين.. 900 متسابق وأشواط صباحية ومسائية

قال تبارك ريزة القاسمي، المدير التنفيذي لمضمار الإبل في مدينة العلمين، إن مهرجان العلمين الثالث للهجن انطلق في نسخته الثالثة بمشاركة 900 متسابق في منطقة جنوب سيدي عبدالرحمن، في 15 كيلو في عمق الصحراء الغربية بنطاق مركز العلمين في محافظة مطروح، بتنظيم من الاتحاد المصري للهجن، وبرعاية ودعم من الاتحاد الإماراتي للهجن، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية.

متسابقون من مختلف المحافظات

وأضاف «ريزة» في تصريح خاص، اليوم الاثنين، أن مهرجان الهجن في مدينة العلمين يشارك فيه 900 متسابق من عدة محافظات، منها مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والوادي الجديد.

أشواط صباحية ومسائية

وأشار المدير التنفيذي لمضمار الإبل إلى أن عدد أشواط السباقات الصباحية بمهرجان الهجن في العلمين 20 شوط، تبدأ من الساعة الخامسة فجراً حتى الساعة التاسعة صباحاً، وأخرى مسائية تنطلق الساعة الخامسة مساءً حتي الساعة السابعة مساءً.

جوائز للفائزين في مهرجان الهجن

وأوضح «ريزة»، أن المهرجان يستمر على مدار يومين، وهناك جوائز مادية للفائزين، وسيتم تنظيم حفل تكريم في نهاية مهرجان الهجن في نسخته الثالثة، مساء اليوم، بحضور جميع المشاركين من المتسابقين، ولجنة الحكام وممثلي الاتحادين المصري والإماراتي للهجن، وتحدد قيمة الجوائز من خلال منظمي المهرجان.

وأكد، أن مهرجان الهجن يعمل على المساهمة في إحياء التراث البدوي للقبائل، وزيادة نسبة المشاركين في رياضة الهجن، والتي لها جمهور كبير علي مستوى مصر والوطن العربي.