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وزير الشباب يفتتح مهرجان سباق الهجن في شمال سيناء 26 أبريل

كتب:

حسين ابراهيم
08:23 ص | الأحد 23 أبريل 2023
سباق الهجن بشمال سيناء

سباق الهجن بشمال سيناء

قال إيهاب بيتا، مدير الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء، إن هناك عدة إنجازات تحققت على أرض الواقع، منها افتتاح الملاعب ومراكز شباب أغلقت لعدة سنوات، وأنه جرى تشييد ملاعب كرة قدم خماسي في الشيخ زويد بالمركز الرئيسي والقرى التابعة. 

وأكد أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي سيكون موجودا في افتتاح نادي الهجن الرياضي بالكيلو 17غرب العريش يومي 26- 27 من شهر أبريل الحالي. 

تجهيز مضمار الهجن بضمار السباق غرب العريش

وأشارت المديرية إلى أنه جرى الانتهاء من التجهيزات اللازمة لاستقبال المشاركين في سباق الهجن الرياضي، إذ جرى تجهيز مضمار السباق والبنرات الخاصة بالمشاركين والداعمين، وتجهيز المقصورة الرئيسية للضيوف.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تجهيز var، والذي طبق بسباق الهجن لأول مرة في سباق العام الماضي بتعليمات محافظ شمال سيناء

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