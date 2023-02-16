محافظ جنوب سيناء: مهرجان الهجن المصري الإماراتي الثاني سيكون مختلفا

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مضمار الهجن بشرم الشيخ أصبح واحدا من أهم مضامير الهجن في الوطن العربي، مشيرا إلى انتهاء أعمال التطوير نهاية هذا الشهر قبل انطلاق المهرجان المصري الإماراتي لسباقات الهجن المقرر عقده الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لمضمار الهجن في شرم الشيخ بعد تطويره في إطار الاستعداد لإقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث.

المستشفى البيطري

أكد السيد القصير، وزير الزراعة توفير كافة الخدمات البيطرية للمضمار حيث تسهم سباقات الهجن في تنشيط السياحة الرياضية، ‏وأصبحت حدثًا عالميًا وتُزيد من التقارب بين الشعوب وتُلقى اهتماما كبيرًا من السائحين خاصة بمنطقة الخليج العربي كما توفر فرص عمل لأهالي سيناء.

تفقد الوفد المستشفى البيطري الذي أنشأته وزارة الزراعة داخل المضمار لتقديم جميع الخدمات البيطرية للهجن المشاركة في المهرجان والكشف عليها وتقديم كافة وسائل الرعاية البيطرية المتكاملة بواسطة الأطباء البيطريين المتميزين وتم تجهيز المستشفى بالأثاث والمعامل والأجهزة المطلوبة، ‏بحضور الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال المحافظ إن المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن سيكون مختلفاً عما سبق من مهرجانات نظراً للتطوير الهائل الذي شهده مضمار الهجن ليرتقى بخدماته المقدمة للمشاركين، استناداً للمعايير المتعارف عليها من قبل الاتحاد الدولي للهجن.

مضمار الهجن

أوضح المحافظ أن مدينة شرم الشيخ تشتهر برياضة وسباقات الهجن وبها مضمار كبير لسباقات الدولية مساحته حوالي ألف فدان ويحتوي على 3 آلاف جمل من السلالات المتميزة ذات القيمة العالية.

‏شملت الجولة أيضا تفقد أماكن إيواء الهجن التي جرى إنشاؤها على أعلى مستوى وطبقا للمواصفات المطلوبة لسلامة وصحة الهجن .