إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالوراق

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأقمشة، وذلك بنزلة دائرة الوراق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة وووقع مصابين بنزلة الوراق، وعلى الفور أمر العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الشمال رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

انفجار الإطار الإمامي للسيارة

وتبين أنه حال سير سيارة نقل محملة بأقمشة قيادة شخص عمره 40 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة، مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة 7 آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.