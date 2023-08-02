إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم أعلى دائري الوراق

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى دائري الوراق بدائرة القسم، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث التصادم أعلى دائرئ الوراق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين أعلى دائرى الوراق بدائرة القسم، وعلى الفور كلف المقدم هاني مندور رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

إصابات متفرقة بين كسور وكدمات وسحجات

وبالانتقال والفحص تبين أثناء وقوف سيارة ملاكي يستقلها سائق 60 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته ربة منزل 40 سنة مصابة بكسر فى الذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجلتها 5 سنوات مصابة بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، ونجلها 3 سنوات مصاب كدمات وسحجات متفرقة، أعلى الدائري اصطدمت بهما سيارة ملاكى يقودها عاطل 50 سنة مصاب بكدمات وسحجات من الخلف.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، والتحفظ على السيارتين، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.