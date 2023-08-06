إصابة خطيرة لشخص اصطدمت به دراجة بخارية في العجوزة

أصيب شخص بنزيف بالمخ، نتيجة اصطدام دراجة بخارية به في العجوزة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العجوزة لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من مستشفى العجوزة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى العجوزة، بوصول شخص 60 سنة، مصابا بنزيف بالمخ ولا يمكن استجوابه، وعلى الفور انتقل المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

ارتكابه الواقعة دون قصد

وبالانتقال والفحص، تبين أثناء عبور المصاب الطريق بشارع النيل بدائرة القسم، اصطدمت به دراجة بخارية يقودها سائق 25 سنة، وأُلقى القبض عليه.

وبمواجهته أمام المقدم حسام العباسي، رئيس المباحث، اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.